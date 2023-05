“La cultura di destra è in ritardo nella sua affermazione perché è stata soffocata. Non si ottenevano posti universitari, nei giornali o a Rai 3 se si era manifestamente di destra. Per cui qualcuno rinunciava a esibire la sua idea o la nascondeva sotto il tappeto, e questo non fa bene agli studi”. Queste le parole del presidente del Vittoriale degli italiani e storico Giordano Bruno Guerri ad Agorà, su Rai 3.