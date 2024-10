Cultura: i capolavori di Raffaele Viviani rivivono nel concerto di Fiorenza Calogero

Sabato 19 ottobre alle 21 a Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca, salirà sul palco Fiorenza Calogero con Vico Viviani. Attraverso la reinterpretazione dei principali capolavori di Raffaele Viviani, questo concerto mette in luce l’incredibile attualità e versatilità del grande commediografo stabiese, rivelando come le sue opere continuano a risuonare nel presente. Nata e cresciuta a Castellammare di Stabia, a pochi passi dalla strada in cui nacque Viviani, Fiorenza Calogero si distingue come una delle voci più autentiche di Napoli. La direzione musicale, gli arrangiamenti e le rielaborazioni sono di Marcello Vitale e la regia di Gennaro Monti. Sul palco anche Arcangelo Michele Caso, violoncello, Gianluca Marino, chitarra, Gianluca Mercurio, percussioni, Marcello Vitale, chitarra battente. Si ascolteranno contributi audio inediti di Peppe Barra, Maurizio De Giovanni, Massimiliano Gallo e Anna Spagnuolo.