Cultura, il Mibact mette in rete i documentari sulla villa romana di Minori

“Il video “Ozi marittimi. Storie sensibili nelle ville romane della costa d’Amalfi” con l’ipotesi di ricostruzione del viridarium e del prospetto marino della villa di Minori come risultava nel I sec. d.C. e’ il breve documentario disponibile sul canale YouTube del Mibact dove dall’inizio ell’emergenza coronavirus i musei, i parchi archeologici e gli istituti autonomi statali stanno fornendo contributi audiovisivi di ogni genere per permettere alle persone di continuare a godere del patrimonio culturale nazionale”. Lo ha reso noto il ministero dei Beni culturali in una nota in cui ha aggiunto: “Con questa iniziativa attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra cosi’ non solo cio’ che e’ abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali con le numerose professionalita’ che si occupano di conservazione, tutela, valorizzazione. Attraverso il sito e i propri profili social facebook, instagram e twitter il Ministero rilancia le numerose iniziative digitali in atto”.