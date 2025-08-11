Cultura, imprese creative in Campania: contributi per 4,7 milioni di euro

Con decreto dirigenziale pubblicato sul Burc sono state approvate le graduatorie relative all’avviso per interventi di sostegno allo sviluppo delle imprese culturali e creative. Per assicurare un adeguato supporto al tessuto imprenditoriale del settore ed il pieno utilizzo delle risorse disponibili nell’ambito della Programmazione 2021-2027, la Giunta regionale ha programmato lo stanziamento delle risorse necessarie per l’immediato finanziamento di tutte le domande ammissibili. Lo comunica la Regione Campania in una nota. Questa ulteriore dotazione di 4.776.197,76 euro va, dunque, ad aggiungersi a quella inizialmente prevista dall’avviso, pari a 10 milioni di euro, consentendo così di accogliere tutte le iniziative progettuali ritenute meritevoli di sostegno. Nel dettaglio, saranno finanziate a valere sull’avviso: Per l’Ambito A (“Settore culturale e creativo, nella sfera della cultura e del patrimonio culturale”), 89 proposte progettuali per un totale di 12.622.442,50 euro; per l’Ambito B (“Settore della produzione dei contenuti culturali, della cultura materiale e delle attività correlate, per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi a sostegno del turismo culturale realizzati in una logica di rete e che utilizzano le nuove tecnologie”), 28 proposte progettuali per un totale di 2.152.755,46 euro.