Cultura, in un anno 25mila beni recuperati dai Carabinieri Tpc di Napoli

Nel 2024 il nucleo carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli ha recuperato 24.955 beni d’arte con una stima economica complessiva dei beni culturali di 9.142.450 euro. Ci sono queste e altre notizie relative al contrasto dei traffici d’arte nel documento “Attività Operativa 2024” del comando carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Dei quasi 25mila beni recuperati, 11.216 sono antiquariali, archivistici e librari, 13.739 archeologici (563 integri, 10.266 frammentati e 2.910 monete). Tra i recuperi di beni culturali più significativi: 150 reperti del valore commerciale di 500mila euro recuperati nell’ambito dell’attività d’indagine “Consilinum”, coordinata dalla procura di Lagonegro, che ha permesso la scoperta di un’antica necropoli risalente al V – IV secolo a.C.; i beni culturali immobili sequestrati nell’ambito dell’inchiesta “Bella Napoli”, coordinata dalla procura di Napoli, afferente a un’attività di monitoraggio dei beni monumentali e architettonici in stato di abbandono, con lo sgombero della canonica della Chiesa di San Biagio ai Taffettanari di Napoli; 543 reperti archeologici integri (tra cui anche vasellame figurato di pregio) e oltre 10mila frammenti ceramici di natura archeologica, dal valore di circa 850mila euro, nell’ambito della cosiddetta “Operazione San Gennaro”; un importante dipinto ritraente Vittorio Emanuele III, dell’artista Achille Talarico, ritrovato a Brescia, asportato dalla collezione dell’allora Provincia di Napoli nel 1999, successivamente restituito alla Città Metropolitana insieme all’opera L’Oracolo di Delfi, di Camillo Miola, quest’ultimo recuperato negli Usa dal reparto operativo Tpc di Roma.

In ambito internazionale, sono in corso indagini per il recupero e il rimpatrio di alcuni beni archeologici di rilevante interesse culturale. In particolare: “Lesena marmorea”, importante iscrizione su lapide asportata negli ’70 dalla casa di Giulio Giocondo, nel Parco archeologico di Pompei, ad opera di un turista belga, che è stata individuata in Belgio e sottoposta a sequestro ai fini della confisca. Il bene è ancora momentaneamente custodito nel Museo archeologico di Tongerem (Belgio); “Doriforo di Stabiae”, scultura marmorea che ad oggi è esposta nel “Paul Getty Museum” di Malibù (California – Usa); cinque affreschi della villa romana “Numerius Pompilius Florus” di Boscoreale, venuti alla luce nel 1906 e attualmente esposti al “Paul Getty Museum”. Rispetto allo scorso anno, si registrano un lieve aumento dei furti (passati da 24 a 25) e dei sequestri. Intensificata l’attività di controllo in musei, biblioteche e archivi, zone tutelate da vincoli paesaggistici e monumentali, esercizi antiquariali e commerciali di settore, mercati e fiere antiquariali. Ci sono state, poi, 27 persone denunciate per associazione a delinquere operante nel settore dell’antiquariato, con particolare riferimento a trafugamento e ricettazione di beni di natura ecclesiastica. Contestate sei sanzioni amministrative, effettuate 35 perquisizioni, denunciate 100 persone. Nel 2024, inoltre, sono stati monitorati oltre 20 siti web e centinaia di beni, osservazione virtuale che ha consentito di recuperare 740 beni.