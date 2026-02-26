Cultura italiana all’estero, call Maeci: incentivi alla traduzione e al doppiaggio

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale promuove la diffusione di opere editoriali e cinematografiche italiane all’estero attraverso l’erogazione di incentivi alla traduzione e al doppiaggio/sottotitolatura che rappresentano uno strumento strategico per la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero. Sono due i tipi di incentivi finanziari erogati dalla Farnesina e ai quali possono accedere editori, traduttori, imprese di produzione/distribuzione/ doppiaggio/sotto-titolatura, istituzioni culturali, agenti e agenzie letterarie possono presentare domanda per due tipologie di incentivo. Il primo è un contributo alla traduzione di un’opera italiana all’estero non ancora pubblicata e per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive. Il secondo è il premio a un’opera italiana già tradotta all’estero. Le candidature vanno presentate annualmente agli Istituti Italiani di Cultura e alle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, secondo le procedure stabilite dal bando. La scadenza per la presentazione delle domande relative all’edizione 2026 è fissata al 31 marzo. Il bando è scaricabile dal sito della Farnesina.