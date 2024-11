La collezione del museo Mann di Napoli per la prima volta in Arabia Saudita

La Royal Commission for AlUla (Rcu) ha firmato una nuova partnership strategica con il Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann) che vedra’ per la prima volta esposti in Arabia Saudita e nella regione gli antichi capolavori della collezione del museo. Il Mann, recentemente introdotto nel network globale di partner culturali di Rcu, si unisce a celebri istituzioni culturali e educative di Regno Unito, Francia, Cina e Italia rafforzando la collaborazione globale nella conservazione, nello studio e nella celebrazione dei 200 mila anni di storia umana condivisa di AlUla. Punto di riferimento di una delle principali capitali italiane della cultura, il Mann e’ stato fondato nel 1777 e ospita oggi alcuni dei tesori culturali piu’ preziosi d’Europa, tra cui statue romane e greche meravigliosamente conservate, bronzi, affreschi e altri reperti di grande importanza. L’accordo tra Rcu e il Mann apre la strada alla mostra Masterpieces of the National Archaeological Museum of Naples, una collezione di manufatti selezionati che saranno presto esposti ad AlUla, nel nord-ovest dell’Arabia Saudita.

Un totale di 15 capolavori provenienti da citta’ antiche e monumenti storici, come Pompei, Ercolano e Roma, saranno presentati al pubblico regionale. Per la prima volta nella storia del museo, i marmi della mostra e l’elefante di terracotta saranno esposti al di fuori dell’Italia. Inoltre, il Mosaico nilotico fara’ il suo secondo viaggio all’estero, dopo essere stato esposto per la prima volta in Giappone. La mostra costituira’ una delle principali attrazioni culturali dell’edizione 2024 dell’Ancient Kingdoms Festival e sara’ esposta al Maraya, l’edificio a specchi piu’ grande del mondo, dal 7 novembre al 14 dicembre. L’Ancient Kingdoms Festival offre un viaggio nel passato unico e adatto alle famiglie, completo di esperienze immersive e multisensoriali progettate per far rivivere le antiche storie della regione. I visitatori avranno la possibilita’ di approfondire il ruolo di AlUla sulla Via dell’incenso e di scoprire i tesori nascosti di questa via commerciale un tempo fiorente, rendendo il festival una visita obbligata per gli amanti della cultura e della storia. Tra i visitatori della mostra figurano gli ospiti di AlUla World Archaeological Symposium e le scolaresche di AlUla nell’ambito dell’Ancient Kingdoms Festival School Engagement Week.

La partnership tra Rcu e Mann si basa sulla firma, nel maggio 2023, di un accordo intergovernativo tra Arabia Saudita e Italia che ha l’obiettivo di promuovere la diplomazia culturale attraverso la conservazione della cultura, la condivisione delle conoscenze e la tutela del patrimonio. Nell’ambito di questa collaborazione, un gruppo appositamente selezionato di Rawi (narratori arabi, ovvero le guide di AlUla), recatosi a Napoli nell’ambito di uno scambio culturale, ha avuto l’opportunita’ di conoscere meglio le collezioni del Mann, in particolare il prezioso altare nabateo recuperato dal mare presso l’antico porto commerciale di Puteoli (l’odierna Pozzuoli). Oltre alla mostra, la partnership prevede un programma esauriente di progetti di cooperazione tecnica che abbracciano l’insieme di beni culturali e siti del patrimonio di AlUla, con team di Rcu e del Mann coinvolti in un ampio lavoro di cura, interpretazione e ricerca. A questi progetti si aggiungeranno opportunita’ di condivisione delle conoscenze, di sviluppo delle capacita’ e di aggiornamento professionale per entrambe le parti.