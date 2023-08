Cultura Missione Comune 2023: plafond di 50 milioni per gli Enti territoriali

Si apre ufficialmente la terza edizione del bando “Cultura Missione Comune 2023” promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), in collaborazione con l’Anci, e rivolto agli enti territoriali. La misura è finalizzata a sostenere la realizzazione di interventi di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale anche connessi al Pnrr. I Comuni, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, fino al 5 dicembre 2023, potranno presentare – tramite il portale dedicato sul sito www.creditosportivo.it – le richieste di contributo in conto interessi, deliberate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali ICS, a valere sulle risorse del Fondo Cultura, finanziato dal Ministero della Cultura. ICS mette, quindi, a disposizione un plafond di 50 milioni per mutui di durata fino a 25 anni, da stipulare entro il 31 dicembre 2023.

Il Bando è a sportello e per i primi 30 milioni di mutui è previsto il totale abbattimento del tasso di interesse su una durata di 15 anni, consentendo agli Enti Territoriali un risparmio di circa il 30% sulle somme da rimborsare. Per la presidente del Credito Sportivo, Antonella Baldino, “una misura di intervento che fa leva sul sostegno finanziario del ministero della Cultura, tramite il Fondo Cultura, e la consolidata collaborazione con l’Anci, fattori chiave per rafforzare il supporto dell’Istituto agli Enti Locali con l’obiettivo di promuovere un cambio di passo nel ritmo degli investimenti e nella qualità dell’offerta culturale. Un’economia a trazione culturale è un traguardo a cui tendere. La costruzione di una rete di collaborazione tra Istituzioni pubbliche un elemento strategico per la sua realizzazione”. Il vicepresidente vicario dell’Anci, Roberto Pella, sottolinea come “l’Anci esprime soddisfazione per la pubblicazione di questo nuovo Bando dell’Ics che metterà a disposizione dei Comuni delle risorse importanti per attuare progetti di tutela e valorizzazione del proprio patrimonio culturale”.