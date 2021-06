Cultura: ‘Next generation culture’, il 21 giugno si presenta il rapporto Civita

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – Il 21 giugno alle 11.00 presso la Sala Spadolini del ministero della Cultura e in diretta su Zoom, Facebook e sulla homepage di Adnkronos, l’Associazione Civita presenterà il suo dodicesimo Rapporto dal titolo ‘Next generation culture. tecnologie digitali e linguaggi immersivi per nuovi pubblici della cultura’, edito da Marsilio Editori e realizzato grazie al sostegno di Igt. Un’importante occasione per riflettere ad ampio raggio sui processi di digital transformation in atto nel settore culturale, segnato dalla crisi del periodo pandemico e quanto mai interessato da nuovi sviluppi.