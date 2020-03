Cultura, “Passatempo (al Sud)”: sul sito della Regione Campania una sezione dedicata ai più giovani

Si chiama “Passatempo (al Sud), giorni pieni di libri, arte, musica e allegria” la sezione sul sito della Regione Campania creata per far conoscere le attivita’ che bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni possono fare a casa, da soli o con i genitori, durante il periodo di emergenza legata al Covid19. Diviso per sezioni, Passatempo al Sud propone dallo yoga per bambini alle visite virtuali nei musei, dai tutorial con gli animali domestici a quelli di cucina facile. E poi letture, poesie, tanto teatro, movimento creativo, cinema e danza per ragazzi, lezioni di scienze e piccoli esperimenti, ma anche barzellette e indovinelli, consigli per disegnare, corsi per fumetti, videogiochi gratuiti da scaricare, film e libri. Tra le curiosita’ per i ragazzi piu’ grandi la piattaforma gratuita messa a disposizione fino al 30 aprile dalle Arti Grafiche Boccia per realizzare il proprio giornale (www.iltuogiornale.it). Online anche alcuni progetti di formazione, come “Canta,suona e cammina” curato dalla Scabec, che sta continuando a far esercitare i circa 300 ragazzi delle bande musicali delle parrocchie attraverso sezioni su facebook con i maestri e i tutor e che si esibiranno tutti insieme alla fine dell’emergenza del coronavirus, con un grande concerto in diretta web. Partecipano scuole, associazioni, fondazioni e societa’ regionali, tante compagnie teatrali, musei tra i quali il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e Capodimonte, case di produzione, realta’ sportive, laboratori artistici, numerose istituzioni e privati. Un enorme database di operatori e di realta’ che anche dopo l’emergenza puo’ diventare una piattaforma dedicata alla creativita’ per i piu’ piccoli. “E’ incredibile la risposta che stiamo avendo – spiega Raffaella Leve’que, ideatrice dell’iniziativa realizzata in collaborazione con Gabriele Dandolo, Caterina Piscitelli e Stefania Milano – ed e’ un patrimonio che vogliamo assolutamente conservare anche dopo. Abbiamo creato una rete di attivita’ tutte dedicate ai ragazzi, una rete che puo’ essere trasformata in un festival o in una grande convention, una vera e propria esplosione di creativita’ quando finalmente torneremo tutti di nuovo a vivere insieme, in collettivita’”. Alla mail passatempoalsud@gmail.com si possono inviare le segnalazioni. La sezione verra’ aggiornata il lunedi’, il mercoledi’ e il venerdi’.