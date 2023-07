Cultura, “Salva la tua lingua locale”: contest aperto fino al 18 settembre

Pubblicato il Bando del contest nazionale dedicato ai dialetti, “Salva la tua lingua locale”: la scadenza per l’invio delle domande è fissata al 18 settembre. Il concorso si articola in sette sezioni: poesia (edita ed inedita), prosa (edita ed inedita), teatro inedito, fumetto edito e il premio ‘Tullio De Mauro’ intitolato all’illustre e compianto linguista (già presidente onorario di ‘Salva la tua lingua locale’) e dedicato a lavori scientifici editi o inediti (saggi, tesi di laurea, studi su dialetti e/o lingue locali e dizionari). La principale novità introdotta nell’undicesima edizione riguarda la sezione ‘Musica’ che seguirà un percorso autonomo dal Bando alla cerimonia di premiazione: una scelta voluta dall’organizzazione per valorizzare ancor di più le opere presentate e il lavoro svolto dalla giuria tecnica. “Salva la tua lingua locale” è stato istituito nel 2013, è promosso ed organizzato dall’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e dall’Ali (Autonomie Locali Italiane), con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione scuola, l’ong Eip – Scuola Strumento di Pace. Gli autori possono partecipare contemporaneamente a più sezioni; per i requisiti previsti, le modalità di invio e per tutte le altre informazioni si rinvia al Bando. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di dicembre a Roma nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Nel corso delle dieci edizioni sono circa 3mila gli autori ad aver partecipato e 4mila le opere esaminate dalle varie giurie.