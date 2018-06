Cultura scientifica, nuovo bando Miur: domande entro il 13 luglio

Il ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Miur) ha pubblicato il nuovo bando dedicato alla diffusione della cultura scientifica. L’obiettivo è promuovere e favorire, mediante contributi pubblici, la diffusione della cultura tecnico-scientifica e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione del relativo patrimonio storico conservato in Italia. Il bando prevede una concessione di un contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi per il triennio 2018-2020, come previsto dalla legge 113/1991. Le domande dovranno essere compilate e trasmesse utilizzando esclusivamente il servizio telematico Sirio. Le domande potranno essere trasmesse entro le 12 del 13 luglio 2018.