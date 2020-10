Cultura scientifica, nuovo avviso Mur: 9,5 milioni per interventi di divulgazione

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha varato un bando da circa 9,5 milioni di euro con la finalita’ di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e delle tecniche derivate. Poco piu’ della meta’ della cifra stanziata, 4.871.182,90 euro, e’ riservata a progetti annuali, ciascuno di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro, presentati da istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, altri soggetti pubblici e persone giuridiche con sede legale in Italia. Il contributo previsto per ciascun progetto e’ pari all’80% dei costi giudicati ammissibili. I restanti 4.545.591,45 euro sono invece riservati alla stipula di accordi di programma e intese, ognuno di valore compreso tra 300.000 e 800.000 euro, con i soggetti di cui sopra nonche’ con altre amministrazioni dello Stato, universita’, enti pubblici e privati. Anche in questo caso il contributo previsto e’ pari all’80% dei costi ritenuti ammissibili. Le domande, che saranno sottoposte al vaglio di un’apposita commissione tecnico-scientifica, dovranno essere presentate tra il 3 novembre e il 3 dicembre 2020.