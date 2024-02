Cultura, torna a Torino la terza edizione del Festival del Digitale Popolare

Torino si conferma location dell’appuntamento che mette al centro innovazione e sviluppo delle nuove tecnologie. Appuntamento dal 4 al 6 ottobre 2024 con la terza edizione. È partito il conto alla rovescia per la terza edizione del Festival Digitale Popolare. Dopo il successo del 2022 e 2023, quest’anno sarà ancora una volta Torino a ospitare l’evento organizzato dalla Fondazione Italia Digitale per discutere e approfondire i temi legati all’innovazione e al digitale. Dal 4 al 6 ottobre 2024, tre giorni di confronti e dibattiti sul futuro della società, dell’economia, della comunicazione, con particolare attenzione ai nuovi modelli di business dettati dallo sviluppo delle tecnologie di ultima generazione, a partire dall’intelligenza artificiale. “Sfide imposte dal progresso che bisogna necessariamente affrontare, anche dal punto di vista normativo, per restare al passo con i tempi – afferma il Presidente della Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo – Ecco perché riteniamo il Festival Digitale Popolare un momento fondamentale di discussione e d’incontro, per mettere insieme diversi attori del sistema Paese: dalle istituzioni alle imprese, agli stakeholders. Un think tank annuale in cui si analizza quanto accaduto e si riflette su ciò che accadrà – aggiunge ancora Di Costanzo – . Un appuntamento che possiamo definire tappa fissa con tante novità pur conservando il solito comune denominatore: la natura popolare, che affonda le radici nella nostra cultura e nella nostra mission: mettere al centro le persone e i loro interessi”, conclude Di Costanzo. L’appuntamento è organizzato da Fondazione Italia Digitale.