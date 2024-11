Culture: al teatro Sannazaro secondo incontro con la rassegna “Rileggere i Classici”

Secondo incontro, sabato 30 novembre, del ciclo “Rileggere i Classici”, organizzato e promosso dall’Associazione Vivoanapoli APS, dalla Fondazione Guida alla Cultura ETS e dal Dipartimento di Letterature Comparate dell’Università Federico II di Napoli, sotto il patrocinio dell’Università Federico II di Napoli.

L’appuntamento è per le ore 10,00, al Teatro Sannazaro. Titolo dell’incontro “Le fauci: Moby Dick e l’allegoria moderna”. Relatore del testo di Herman Melville, il Prof. Francesco de Cristofaro, Docente di Letterature Comparate dell’Università Federico II. Lo affiancherà, nella presentazione dell’opera di Melville, un giovane laureato e dottorando in Filologia Moderna, Nicola De Rosa. L’incontro sarà arricchito dalla lettura di alcuni brani scelti, a cura dell’attrice Anna Bocchino.

L’incontro sarà introdotto da Emilia Leonetti, Presidente Vivoanapoli APS. Moderano: Elisabetta Abignente, Docente di Letterature Comparate della Università Federico II e Diego Guida, Presidente Fondazione Guida alla Cultura ETS.

La scelta di affrontare, dopo “L’Indifferenza”, il “Desiderio”, il tema del “Mare” nasce non solo dalla volontà di dare senso e, dunque, continuità al percorso iniziato nel 2022, ma anche dalla consapevolezza che il tema del mare non può essere eluso in una città come Napoli in cui tante riflessioni ha suscitato nel tempo sino all’affermazione ancora attuale del “mare non bagna Napoli”.

Gli incontri pubblici sono quattro. Il primo si è tenuto lo scorso 25 ottobre su Ferito a morte di Raffaele La Capria ( Relatore Prof. Matteo Palumbo); il secondo il prossimo 30 novembre al teatro Sannazaro, autore Herman Melville, testo Moby Dick, Relatore Francesco de Cristofaro; il terzo il 18 gennaio 2025 al teatro Mercadante, autore Omero, testo L’Odissea, Relatore Gennaro Carillo; il quarto il 21 febbraio 2025, autore Ernest Hemingway, testo Il vecchio e il mare, all’Università Federico II, Relatrice Elisabetta Abignente.

Le novità che contraddistinguono il terzo ciclo di incontri sono la collaborazione con il Dipartimento di Letterature Comparate della Università Federico II che ha dato anche il patrocinio alla manifestazione, la partecipazione, ad ogni incontro, di un giovane laureato che affiancherà il relatore principale offrendo uno sguardo diverso per età e per sensibilità, rispetto all’autore e al testo, infine la presenza di una giovane attrice che accompagnerà l’evento con letture scelte dal testo oggetto dell’incontro.

La finalità degli incontri è, per l’Associazione Vivoanapoli APS e per la Fondazione Guida alla Cultura ETS, condivisa da quest’anno con il Dipartimento di Letterature Comparate della Federico II, proseguire nel percorso di approfondimento del nostro essere cittadini di Napoli attraverso la “rilettura” di opere ritenute immortali perché attuali e in grado di sollecitare una riflessione sulle relazioni, sui legami, su come siamo partecipi di un comune destino.