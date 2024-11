Culture: alle Officine San Carlo “Viviani Bohème” di Francesco Saponaro

Da oggi e fino al 30 novembre, Officine San Carlo ospita Viviani Bohème, un progetto firmato da Francesco Saponaro che si ispira all’opera La Bohème dei comici di Raffaele Viviani. Questo studio per una messa in scena rielabora e attualizza i temi dell’opera originale, intrecciando sapientemente tradizione e modernità attraverso un raffinato lavoro di drammaturgia. Viviani Bohème celebra la poesia della strada e l’attualità del linguaggio teatrale di Raffaele Viviani, al centro del progetto con la sua visione universale che intreccia scrittura scenica, musica e canto. L’opera, dalla struttura metateatrale, rielabora temi e conflitti originali in chiave contemporanea, popolandosi di canzonettiste, comici decaduti, impresari spregiudicati e macchiettisti, figure grottesche che un tempo animavano la Galleria Umberto I di Napoli. Tra palco e realtà, vivono sospesi tra rancori, sotterfugi e la miseria che li tormenta, “ca nun te fa capì niente cchiù”.

Questo mondo febbrile si riflette oggi nelle piazze e nei locali del centro storico, dove giovani bohémien e aspiranti protagonisti della “nuova società dello spettacolo” vivono in un intreccio tra realtà e finzione. La pluralità delle scene e i rapidi cambi di attenzione disegnano un caleidoscopio di personaggi, richiamando il ritmo frenetico di mass media e social.

Originario di Napoli, Francesco Saponaro è un regista teatrale, cinematografico e televisivo, noto per il suo approccio innovativo e per la capacità di unire tradizione e modernità. Ha lavorato sia in ambito nazionale che internazionale, prendendo ispirazione dal ricco patrimonio culturale della sua città, concentrandosi su autori e interpreti della cultura partenopea.

Viviani Bohème a cura di Francesco Saponaro rientra nella rassegna Raffinerie, un progetto di Officine San Carlo 2024 promosso dalla Fondazione Teatro di San Carlo. Il progetto, inserito nella III edizione di “Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica”, unisce formazione artistica, musicale e teatrale alla creazione di spettacoli dal vivo per la periferia Est di Napoli. La rassegna organizzata e promossa dal Comune di Napoli, finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, valorizza il patrimonio artistico, celebrando tradizioni che spaziano dall’Opera al Pop, includendo anche Comedy e Balletto. Svolto in uno spazio rigenerato da una ex-fabbrica, Raffinerie promuove la crescita culturale ed economica della comunità, creando un legame tra passato e innovazione.

In linea con l’impegno sociale delle Officine San Carlo, le attività laboratoriali e gli eventi aperti al pubblico sono gratuiti. Tutti gli interessati ad assistere allo spettacolo Viviani Bohème di Francesco Saponaro possono prenotarsi tramite il link https://officine-san-carlo.eventcube.io/events/69249/viviani-boheme-studio-per-una-messa-in-scena-da-la-boheme-dei-comici-di-raffaele-viviani/