Cultura: il Comune di Napoli ricorda il professore Giuseppe Tesauro

Il Comune di Napoli ha ricordato il professore Giuseppe Tesauro, nel giorno in cui avrebbe compiuto 82 anni. A consegnare la targa e la medaglia della città alle famiglie Tesauro, il vicesindaco Laura Lieto. «Oggi è il giorno del suo compleanno – ha ricordato Lieto – una data importante anche perché cade a poche ore da un pronunciamento della Corte costituzionale molto importante per la vita pubblica di questo Paese. Quella di Tesauro è stata una vita straordinaria, che ha attraversato stagioni molto rilevanti della vita pubblica di questo Paese, una vita che va celebrata anche perché sia ​​testimonianza pe il futuro di chi vogliamo essere». Sulla targa le motivazioni del riconoscimento in cui si evidenzia come Tesauro, presidente emerito della Corte costituzionale, sia stato «maestro del diritto, vanto della scuola giuridica napoletana, grande e convinto europeista dall’immensa cultura, dalle spiccate doti umane, dall’altissimo senso dello Stato e delle sue istituzioni e dalla profonda sensibilità sociale e politica». A ricordare la figura e la lunga carriera di Tesauro, il rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito. «Quando si pensa alla grande tradizione della giurisprudenza napoletana, che poi significa la tradizione della Federico II che ha premio tre Presidenti della Repubblica, unico Ateneo che ha fatto questo, – ha detto Lorito – considera a Giuseppe Tesauro. Quello che è stato capace di realizzare sia dentro che fuori l’Università, non solo a Napoli , rimane scolpito nella pietra. Tesauro ha dato un grande contributo non solo da giurista e da insegnante, ma anche scientifico perché ha affrontato tutti i temi delle leggi sulla concorrenza e anche alcuni oligopoli o poteri forti affrontati a muso duro con le armi del perché il diritto era uomo di grandi idee. Era un combattente – ha concluso – che ha sempre usato le armi del diritto». Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il giudice della corte costituzionale, Filippo Patroni Griffi, il presidente dell’associazione italiana degli studisi di diritto dell’Unione europea, Antonio Tizzano e, in video collegamento, il professore dell’Università degli Studi di Milano, Bruno Nascimbene, e la presidente del Consiglio comunale di Napoli, Enza Amato.