Cumana, niente treni tra Pozzuoli e di Arco Felice: possibile caduta di massi

In seguito alla segnalazione di pericolo per la possibile caduta di massi provenienti da reperti archeologici siti in proprietà non di pertinenza di Eav ma comunque limitrofi alla linea ferroviaria Cumana, dalle ore 11,18 la circolazione, su indicazione dei Vigili del Fuoco, è stata interrotta tra le stazioni di Pozzuoli e di Arco Felice. Pertanto i treni in partenza da Montesanto limitano la corsa a Pozzuoli, e da Arco Felice avranno origine le corse per Torregaveta. Sul tratto interrotto, da Pozzuoli ad Arco Felice, è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi con i seguenti punti di fermata:Pozzuoli/Via Pergolesi – Cantieri/Via Fasano – Arco Felice/Via Campi Flegrei.