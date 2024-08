Cuneo fiscale e Irpef, le novità della manovra d’autunno

Entrate fiscali che fanno ben sperare e stime di crescita verso la conferma: la manovra d’autunno “non è un collage o una caccia al tesoro” e metterà al centro famiglie e imprese puntato a riconfermare l’accorpamento delle prime due aliquote Irpef e il taglio del cuneo fiscale per 16 milioni di lavoratori. In un’intervista all’Adnkronos il sottosegretario all’Economia Federico Freni spazia a tutto campo sui dossier caldi nel cantiere del governo, dalla manovra al fisco, dal pil alla giungla delle tax expenditures, passando per le dismissioni e i mercati finanziari. E assicura “nessuna deroga” agli impegni Ue e chi pensa il contrario è “antigovernativo”, mentre nel caso delle quasi 600 detrazioni/deduzioni fiscali garantisce che nessuno toccherà “la casa o la salute degli italiani”. “Tra qualche settimana avremo un quadro definitivo delle entrate e in base a questi dati ci metteremo al lavoro per iniziare a costruire l’impianto della prossima legge di bilancio. L’andamento degli scorsi mesi ci rende fiduciosi”, sottolinea l’esponente del dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti. “Possiamo già contare sulle risorse che servono a confermare la riduzione dell’Irpef in vigore quest’anno, arriveranno anche le coperture per la proroga del taglio del cuneo contributivo in favore dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi: le buste paga del 2025 potranno contare su un beneficio concreto, in linea con quello di quest’anno”, afferma.