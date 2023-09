Cuocere più pizze contemporaneamente, l’Avpn approva il forno rotante

Un sistema che consente di cuocere più pizze contemporaneamente, gestendo in modo comodo la rotazione delle stesse, con un oggettivo risparmio di tempo, un aumento concreto della produttività e con risultati qualitativamente ineccepibili. È questa in sintesi la definizione che si potrebbe dare del forno “Marana Rotoforno SU&GIU”, primo rotante proprio in questi giorni approvato dall’Associazione Verace Pizza Napoletana.

La nuova tecnologia, rivolta all’efficienza del processo produttivo, conferma il percorso verso innovazione e ricerca che AVPN porta avanti già da tempo, al fine di aiutare il mestiere del fornaio senza nulla togliere alla qualità del prodotto finale. Proprio qui interviene il forno rotante in grado di facilitare le operazioni di infornata e al tempo stesso apportare vantaggi in termini di produttività, riducendo anche i tempi di attesa della clientela. Il tutto nel pieno rispetto degli standard definiti dal disciplinare della Vera Pizza Napoletana, universalmente riconosciuto come il testo di riferimento quando si parla di autentica pizza napoletana.

“La tecnologia a supporto della qualità – afferma Antonio Pace, Presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana – è uno degli asset fondamentali che identificano la nostra associazione. Per questo motivo ci impegniamo costantemente per migliorare la qualità del prodotto e parallelamente per supportare i nostri pizzaioli, in termini di gestione delle tempistiche e ottimizzazione dei risultati. Un impegno che si concretizza con l’approvazione dell’utilizzo del forno rotante che non è certo sostitutivo di quello statico ma ne rappresenta un’interessante alternativa. Abbiamo ovviamente provveduto a testare questo strumento, apprezzandone l’accurata gestione della cottura, grazie alle sue funzioni innovative quali il controllo della velocità di rotazione e il mantenimento della temperatura.”

Sono infatti tre le principali caratteristiche tecniche che caratterizzano la validità del Marana TuttoTondo SU&GIU: la piastra girevole, che garantisce una cottura omogenea su tutta la superficie dell’impasto; il sistema di alzata che permette di regolare l’altezza della pizza in cottura; il controllo della temperatura, che assicura le medesime condizioni di calore in ogni momento del servizio. Il forno rotante si presenta così come un’efficace opzione al forno tradizionale e si pone a supporto del fornaio per valorizzare ancora di più questa figura professionale, sempre più richiesta dal mercato. AVPN e Marana daranno vita ad un percorso formativo dedicato ai giovani e alle nuove leve che vorranno avvicinarsi a questo mestiere.

L’approvazione del forno rotante verrà ufficializzata durante la masterclass che sarà tenuta l’8 settembre dal Presidente Antonio Pace e dal Segretario Generale Paolo Surace, in occasione del Bufalafest, nell’esclusivo Salotto del Gusto di Piazza Municipio. Un momento di confronto e di approfondimento che consentirà di osservare il forno in funzione e trattare delle sue caratteristiche innovative, insieme alla platea di pizzaioli e appassionati presenti all’evento.