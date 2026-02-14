Cuore bruciato, il legale della famiglia: Per Roma bimbo non più trapiantabile, per il Monaldi sì

Arrivato il parere dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il “cuore bruciato”. “Secondo l’ospedale Bambino Gesù” il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli “non è più trapiantabile”. Lo ha dichiarato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, in collegamento con trasmissione televisiva Mi manda Raitre.

“Al Monaldi pare si siano opposti con fermezza” al parere del Bambino Gesù sulla non trapiantabilità del cuore al bimbo di Napoli. “L’opposizione veniva dal medico che l’ha operato il quale sostiene che è ancora trapiantabile e per il momento rimane in lista trapianti. Sarà lo stesso medico, che presumo sia indagato, a rioperarlo. Quindi io stamattina mi devo recare dalla polizia giudiziaria per una integrazione di querela. C’è una vicenda moto strana” ha detto ancora il legale della famiglia.

“Ovviamente mi auguro che il Bambino Gesù si sbagli e che il parere del Monaldi sia quello corretto. Però ci sono altre vicende che si vanno intrecciando – ha aggiunto l’avvocato -. Loro hanno deciso, ce l’hanno comunicato formalmente: sarà lui a rioperarlo. Eventualmente supportato da una equipe del Bambin Gesù”.

Sulla vicenda arriva una nota ufficiale dell’ospedale Monaldi di Napoli che fa il punto della situazione: “Il bambino è trapiantabile perché è in lista, secondo il parere del team che si sta occupando della cosa. Non è mai uscito da questa lista, se non brevemente in passato. Le condizioni sono molto gravi ma stabili”. Il piccolo paziente cui è stato trapiantato un cuore “bruciato”, ora attende un nuovo organo.