CUPRA FIP Finals 2025: l’elite del padel mondiale in campo a Shanghai

Roma, 31 ott. (askanews) – Trentadue coppie per l’atteso, grande appuntamento finale del CUPRA FIP Tour 2025, che vedrà in campo l’elite del padel mondiale. E sarà un appuntamento storico con le CUPRA FIP Finals, per la prima volta in scena sui campi di Shanghai, in Cina, dal 3 al 6 dicembre prossimi allo Jiangwan Sports Center. Le CUPRA FIP Finals, che vedranno in campo i migliori giocatori e le migliori giocatrici del più vasto circuito mondiale di padel – si snoda su 5 continenti, 48 paesi e 318 tornei nel 2025 tra maschile e femminile – sono organizzate dalla Federazione Internazionale Padel e il supporto della Chinese Tennis Association.

A partecipare saranno 16 coppie maschili e 16 femminili: in palio, 225 punti del Ranking FIP per i vincitori (e 135 per la finale, 70 per la semifinale, 40 per i quartii di finale e 20 per chi perde al primo turno e 90mila euro di prize money, equamente divisi tra uomini e donne.

Le coppie con accesso diretto sono quelle che, durante la stagione agonistica si sono aggiudicate insieme la vittoria nei tornei PLATINUM e GOLD del circuito CUPRA FIP Tour. I restanti posti nel main draw maschile e femminile saranno assegnati in base al Ranking FIP.