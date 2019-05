“e-CUPT”, all’Asl Napoli 1 le visite specialistiche si prenotano via App

L’Asl Napoli 1 Centro dà il via, a partire da sabato 1° giugno, alla nuova app “e-CUPT”, che consente di prenotare comodamente da smartphone e da tablet le visite specialistiche delle quali si dovesse avere bisogno.

“Un cambiamento radicale – spiega il commissario straordinario Ciro Verdoliva – nelle abitudini di centinaia di migliaia di cittadini che non saranno più costretti a lunghe file e disagi”. L’App e-CUPT potrà essere utilizzata da tutti gratuitamente, basterà scaricare l’App direttamente dal proprio smartphone su GooglePlay o AppStore, registrasi e compilare tutti i campi obbligatori. Per effettuare la prenotazione di una visita, dopo aver inserito il codice impegnativa (NRE o SAR), l’App mostrerà all’utente la prima disponibilità per l’erogazione della prestazione da ricevere contenuta nell’impegnativa. L’utente potrà inoltre decidere il luogo di cura e la data oppure sceglierne una successiva. Si potrà anche spostare la data della visita medica.