Cura anti Covid, per l’Oms il farmaco scoperto da Ascierto è pienamente efficace

Secondo l’OMS Il Tocilizumab è, insieme con il Sarilumab, un farmaco indicato per i malati gravi colpiti da Covid e, va assolutamente raccomandato. Il farmaco anti-artrite, sperimentato all’Istituto per i Tumori Pascale di Napoli dal prof Paolo Ascierto, secondo l’agenzia dell’ONU, avrebbe ridotto del 13 % la mortalità dei pazienti affetti dal virus. “A questa percentuale non si erano spinti, nelle più ottimistiche previsioni, nemmeno i ricercatori del Pascale”, osserva l’Istituto per i Tumori in un comunicato. Il direttore generale, Attilio Bianchi, ringrazia l’Oms per la fiducia accordata agli studi dell’ Irccs “È una soddisfazione – afferma Bianchi – per tutti noi constatare che nell’anno più drammatico della sanità mondiale, i nostri ricercatori abbiano contribuito a dare una mano alla lotta alla pandemia”. Ringrazia anche Paolo Ascierto: “il Covid 19 – afferma l’oncologo – è una malattia grave e questa ricerca dimostra che esistono delle soluzioni terapeutiche di supporto al trattamento dei pazienti che ne sono affetti, inibendone la progressione o addirittura riducendone il rischio di morte”.