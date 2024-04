CX-80, l’ammiraglia tecnologica di Mazda

ROMA (ITALPRESS) – Due motorizzazioni, configurazioni degli interni modulari e tanta tecnologia. Si presenta così la CX-80, nuova ammiraglia di Mazda. Lunga quasi cinque metri e con un passo di tre metri, sarà possibile averla con i sedili della terza fila ripiegabili mentre per la seconda fila sarà possibile scegliere tra due poltrone indipendenti e una console o un corridoio centrale. Le prevendite della nuova ammiraglia Mazda inizieranno nei prossimi giorni; la vettura sarà in vendita in tutte le concessionarie dal prossimo autunno con prezzi a partire da poco più di 61 mila euro.

tvi/gtr