Cyber security, nuovo bando Ue da 10,5 mln: domande entro il 5 novembre 2020

La Commissione ha lanciato oggi un nuovo bando, del valore di 10,5 milioni di euro attraverso il programma Connecting Europe facility (Cef), per progetti che lavoreranno al rafforzamento delle capacità di sicurezza informatica dell’Europa e della cooperazione tra gli Stati membri. In particolare, “essi lavoreranno in vari settori, come la risposta coordinata agli incidenti di sicurezza informatica, la certificazione della sicurezza informatica, il rafforzamento delle capacità e la cooperazione istituzionale in materia di sicurezza informatica, nonché la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato”. Il termine ultimo per la presentazione della proposta sulla pagina web del Cef Telecom Calls 2020 è il 5 novembre 2020, e l’assegnazione delle sovvenzioni dovrebbe essere annunciata a partire da maggio 2021.