Cyberoo, conferito a Mediobanca l’incarico di corporate broker

Cyberoo, società specializzata in cybersecurity per le imprese, ha conferito a Mediobanca l’incarico di corporate broker, che si affiancherà ad Alantra nelle attività di supporto alla società nello sviluppo e nella promozione dei rapporti con gli investitori istituzionali. L’iniziativa si inserisce nel percorso di progressivo rafforzamento delle attività di Investor Relations di Cyberoo, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la visibilità della società presso la comunità finanziaria e rendere ancora più efficace, continuativo e strutturato il dialogo con il mercato.