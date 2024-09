Cybersecurity, 14 milioni alla Campania: il triplo di Lombardia e Veneto

“La Regione Campania ha avuto un finanziamento di 14 milioni di euro per la cybersecurity, cioè abbiamo avuto il triplo dei finanziamenti della Lombardia, del Veneto, dell’Emilia Romagna per il progetto di sicurezza informatica dei servizi sanitari e dei servizi amministrativi della regione Campania. Oggi siamo all’avanguardia in Italia nel campo dell’informatizzazione della Regione”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca intervenuto stamattina all’inaugurazione a Salerno, in via Antonio Amato 26 (zona industriale), di ITSVIL FACTORY, la nuova sede di ITSVIL, azienda leader nel settore dell’Information & Communication Technology, con oltre 170 addetti e partnership con alcuni dei principali player informatici a livello nazionale e internazionale. “Ovviamente – ha ribadito il governatore – ci avvaliamo anche delle nostre aziende e questa azienda, in particolare, è vincitrice di un bando con Consip e quindi possiamo avere anche rapporti diretti senza altre gare da fare. È una bella azienda con quasi 200 dipendenti, quasi tutti della provincia di Salerno, il 70% diplomati, laureati nella nostra università. È un’azienda importante nel campo dell’informatica e in modo particolare nel campo dell’informatizzazione dei servizi sanitari”. “Adesso – ha aggiunto De Luca – parte, e credo che apriamo il cantiere ad ottobre, il nuovo ospedale Ruggi d’Aragona, quindi ci troviamo davvero in un’opportunità quasi unica di fornire nuovi servizi ospedalieri, gestione dei pronto soccorsi, gestione dei reparti. L’informatizzazione è diventata ormai essenziale anche per il risparmio di risorse. Dunque, è un’attività davvero importante che ha prospettive straordinarie di sviluppo nel nostro territorio”.