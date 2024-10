Cybersecurity, all’Unione industriali di Napoli focus sulla nuova direttiva Ue “Nis 2”

“NIS 2: la nuova direttiva europea sulla cybersecurity. Opportunità e obblighi per aziende e Pa” è il titolo dell’incontro organizzato da Tim Enterprise, in collaborazione con Unione Industriali Napoli e Campania Dih, che si svolgerà domani, dalle 15 alle 18, presso la sede dell’associazione (Piazza dei Martiri 58, Palazzo Partanna). Durante l’incontro verrà affrontato il tema della sicurezza informatica con esperti del settore e importanti testimonianze aziendali, allo scopo di fornire ad aziende e pubblica amministrazione elementi utili a valutare gli impatti della direttiva NIS2, e quindi a proteggere le proprie aziende dai rischi informatici e dalle sanzioni in caso di mancato adempimento dei nuovi obblighi. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Gabriele Fasano, Vicepresidente alla Transizione digitale, Its, Semplificazione Burocratica, Intelligenza Artificiale dell’Unione Industriali Napoli, Sabina Strazzullo, Head of National Institutional Affairs & Trade Associations di TIM e Maurizio Manfellotto, Presidente Campania DIH, Rete Confindustria Scarl.

Seguiranno gli interventi di Nicolò Rivetti di Val Cervo, capo Divisione Network and Information Security e discipline unionali Servizio Regolazione, ACN, Edoardo Imperiale, ceo Campania DIH Rete Confindustria, Massimo Bisogno, direttore Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale Regione Campania, Michele Vecchione, responsabile Offerta Security di TIM Enterprise, Patrizio Sica, head of Cyber Engineering di Telsy. Le testimonianze aziendali saranno a cura di Giuseppe Mocerino, presidente Netgroup; Chiara Gatti, responsabile Cyber Risk, UnipolSai Assicurazioni, Pasquale De Simone, responsabile Ict e della sicurezza delle informazioni, Publiservizi, Immacolata Lamberti, manager Security & Control System, Hitachi Rail. Concluderanno i lavori Michele D’Ambrosio, Adviser Digitale – Politiche per il Digitale e Filiere, Scienza della Vita e Ricerca di Confindustria e Antonio Palumbo, Consigliere generale sezione ICT di Unione Industriali Napoli.