Cybersecurity, bando per startup e imprese: contributi fino a 100mila euro

Cyber 4.0 ha aperto il primo bando per progetti di innovazione in ambito cybersecurity. Il bando si rivolge a startup e Micro, Piccole, Medie e Grandi imprese con l’obiettivo di favorirne la collaborazione con il centro Cyber 4.0. I progetti dovranno perseguire precisi obiettivi: promozione dello sviluppo tecnologico e digitale nel settore industriale; favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l’innovazione nei processi produttivi e/o nei prodotti e/o nei modelli di business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione delle tecnologie in ambito 4.0; favorire la collaborazione tra imprese e Cyber 4.0 per l’elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività; agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e organismi di ricerca; favorire la competitività del sistema produttivo italiano sia in termini di impatto sociale, economico, ambientale e occupazionale

Le imprese possono partecipare in forma singola o in partenariato e potranno ricevere ciascuna un contributo massimo di 100.000 euro. Il bando ha una dotazione complessiva di un milione di euro. La scadenza per presentare domanda è il 21 maggio 2021.