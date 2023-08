Cybersecurity, Big Data e IA, Stumpo (I&I) annuncia: Napoli nostra seconda factory

«La sede di Napoli diventerà la nostra seconda factory con l’obiettivo di erogare servizi d’eccellenza in ambito Cybersecurity, Big Data e Intelligenza Artificiale. Il capoluogo campano rappresenta il momento di accelerazione dello sviluppo industriale della nostra società».

Così Carlo Stumpo, fondatore e amministratore di I&I, società informatica con 25 anni di esperienza, con sede a Cosenza, appena arrivata nel capoluogo campano. Con gli uffici al Centro direzionale, la I&I conta di raggiungere le 500 unità nei prossimi 36 mesi delle quali 150 a Napoli.

Grazie alla nuova sede napoletana l’azienda continua il processo di espansione avviato anni fa e finalizzato a supportare la trasformazione digitale dei partner in linea con il proprio piano industriale, che prevede, come detto, altre decine di posizioni aperte per neolaureati e laureati in discipline scientifiche e tecnologiche, in ingegneria, in matematica e fisica.

Tutte le figure professionali contribuiranno allo sviluppo di progetti innovativi e altamente formativi, diversificati per settori e clienti, in un’atmosfera inclusiva che favorisce la collaborazione, il rispetto e la cooperazione verso l’interno e l’esterno dell’azienda.

L’azienda, a trazione totalmente meridionale, sta attraversando una fase di forte crescita potendo già contare su 200 professionisti, allocati nelle sedi di Cosenza, Roma, Bologna e Milano. Il piano di sviluppo nel breve e medio periodo prevede un’espansione nazionale ed europea sia per supportare i clienti con maggiore rapidità e flessibilità sia per rafforzare e dare continuità alle relazioni.

D’altronde i numeri di I&I sono eloquenti: 150 clienti fissi da oltre 10 anni; il 95 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato con un’età media di 38 anni; continui investimenti in ricerca e sviluppo. Napoli rappresenta lo snodo fondamentale dell’azienda al fine di perseguire la mission che prevede di sviluppare soluzioni e servizi ICT all’avanguardia per soddisfare le più ambiziose aspettative dei clienti attraverso il capillare presidio del mercato.

«Chi lavora in I&I entra a far parte di una realtà che crede nel talento e nelle potenzialità delle persone. Da sempre – sottolinea Stumpo – ci impegniamo affinché ogni risorsa possa esprimere valori, ambizioni e attitudini, fermamente convinti che la combinazione di persone competenti e appassionate sia la chiave per un ambiente lavorativo sano e stimolante».