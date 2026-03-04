Cybersecurity, open call per le Pmi: contributi fino a 30mila euro

Il progetto europeo Secure– Strengthening EU SMEs Cyber Resilience – coordinato dalla Agenzia per la cybersicurezza nazionale italiana (ACN) e finanziato nell’ambito del programma Digital Europe – ha lanciato un’Open Call di finanziamento a cascata dedicato alle micro, piccole e medie imprese.

Finanziato da un bando gestito dall’European Cybersecurity Competence Centre (ECCC), il progetto ha come obiettivo quello di è supportare concretamente le imprese nel rafforzamento della sicurezza informatica e nel percorso di conformità al Cyber Resilience Act (CRA), normativa europea che introduce requisiti obbligatori di sicurezza per prodotti e servizi digitali.

Il bando mette a disposizione un budget complessivo di 5 milioni di euro, con contributi fino a 30.000 euro per progetto e prevede un cofinanziamento.

Le proposte possono riguardare interventi tecnici, organizzativi e operativi di cybersecurity, inclusa l’implementazione di misure concrete per la gestione dei rischi e la protezione dei sistemi digitali.

Le candidature possono essere presentate fino al 29 marzo 2026 attraverso la piattaforma online del progetto.