Cybersecurity, rete industria-università: via alle manifestazioni di interesse

Una rete industria-università per colmare il divario di competenze in materia di cybersicurezza. E’ quanto ha promosso la Commissione europea, lanciando un invito a manifestare interesse di adesione, con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti tra l’industria e il mondo accademico per potenziare le competenze in materia di sicurezza informatica e preparare la forza lavoro informatica europea alle richieste in rapida evoluzione dell’industria. “La rete è un hub per progetti concreti che mirano a colmare il divario tra università e industria, sostenendo lo sviluppo di una forza lavoro robusta e qualificata nel campo della cybersecurity”, ha precisato l’esecutivo Ue. “La sicurezza informatica è una priorità fondamentale per l’Unione europea e colmare il divario di competenze è essenziale per garantire che la nostra economia digitale rimanga sicura e competitiva”, ha commentato Henna Virkkunen, vice presidente della Commissione europea per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia. “Invito tutte le parti interessate ad aderire alla rete industria-università e a contribuire alla costruzione di un solido ecosistema che soddisfi le esigenze del mercato del lavoro della sicurezza informatica e sostenga la crescita di una forza lavoro europea altamente qualificata”, ha aggiunto. La rete comprenderà membri della Cybersecurity Skills Academy, che è un’iniziativa politica europea che mira a riunire e migliorare il coordinamento delle iniziative sulle competenze informatiche esistenti per colmare il divario di talenti nella sicurezza informatica, rafforzare la forza lavoro informatica dell’Ue e aumentare la competitività, la crescita e la resilienza dell’Ue. Inoltre, la rete includerà istituti di istruzione superiore, alleanze universitarie europee e fornitori di istruzione e formazione professionale (Ifp). Tutti questi attori si concentreranno sull’allineamento delle esigenze del mercato del lavoro in materia di sicurezza informatica con programmi accademici e di formazione adattati alle esigenze attuali ed emergenti della forza lavoro. “Dovrebbero emergere partenariati concreti, compresi programmi congiunti, programmi di tutoraggio, apprendistati e altre iniziative”, ha precisato l’esecutivo Ue. Entrando nella rete, il mondo accademico e i fornitori di formazione potranno condurre progetti concreti, come lo sviluppo o l’aggiornamento di programmi di studio congiunti sulla cybersecurity, l’accesso a materiali formativi condivisi, la creazione di micro-credenziali, l’istituzione di programmi di apprendistato e di mentorship, comprese le iniziative per promuovere le donne nella cybersecurity. Infine, le aziende che si impegnano a partecipare alla Cybersecurity Skills Academy diventeranno automaticamente membri, “sbloccando partnership che promuovono l’innovazione e lo sviluppo della forza lavoro nel settore cyber”. La Commissione ha ricordato che il bando resterà aperto permanentemente: ma le parti interessate a unirsi al gruppo di lancio della rete devono presentare domanda entro il 15 dicembre 2024.