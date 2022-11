Cybersecurity, soluzioni innovative cercansi: l’Ue lancia il bando da 176,5 milioni di euro

La Commissione ha lanciato un invito alle imprese, alle amministrazioni pubbliche e ad altre organizzazioni a presentare proposte per soluzioni innovative di cybersicurezza e a candidarsi ai finanziamenti dell’Ue nell’ambito del programma Europa digitale. “Un investimento di 176,5 milioni di euro in sovvenzioni sarà destinato a migliorare gli strumenti e le infrastrutture per una maggiore cooperazione in materia di sicurezza informatica tra gli Stati membri e la Commissione”, afferma con una nota l’Esecutivo Ue. I bandi – aperti fino al 15 febbraio 2023 – mirano a rafforzare la cybersicurezza dell’infrastruttura delle reti 5G sostenendo servizi sicuri e migliorando le capacità di test e certificazione delle soluzioni e dei servizi tecnologici. Le rispettive sovvenzioni sosterranno anche l’attuazione delle nuove norme sulla sicurezza informatica delle reti e dei sistemi informativi (direttiva Nis 2) nella legislazione nazionale, nonché la capacità dei centri operativi di sicurezza in tutta l’Ue di raccogliere e condividere informazioni sugli incidenti informatici”, spiega Bruxelles. L’obiettivo è contribuire a rafforzare la resilienza e la capacità dell’Ue in materia di sicurezza informatica, e di individuare e scoraggiare gli attacchi informatici.