Cybersicurezza e trasferimento tecnologico, asse tra Università Parthenope e Consorzio PRIDE

Si è svolto nei giorni scorsi presso il Palazzo Pacanowski dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” l’incontro dal titolo “Cybersicurezza e trasformazione digitale: scenari, rischi e opportunità per le imprese”, promosso nell’ambito delle iniziative a supporto dell’innovazione e della competitività del sistema produttivo e degli incontri del Magazine INFOSFERA.

A margine dell’incontro è emersa l’idea di avviare un protocollo di collaborazione tra il Consorzio PRIDE e l’Università Parthenope, con il coinvolgimento di più ambiti disciplinari e di una rete più ampia di attori pubblici e privati. Un’iniziativa finalizzata a sviluppare percorsi comuni di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, capaci di supportare concretamente le imprese nell’affrontare un tema che non riguarda esclusivamente la compliance normativa, ma incide direttamente sulla capacità competitiva nei mercati nazionali e internazionali.

Del tema hanno discusso il Magnifico Rettore Antonio Garofalo, i rappresentanti dell’Ateneo e del mondo imprenditoriale, tra cui Roberto Bocchini, prorettore e delegato ai rapporti con le imprese, Valentina Monda, Ceo di vj Digital, e Antonio Palumbo, responsabile Commerciale Business Medium market area Centro Sud di Tim e componente cda Campania Dih.

L’incontro segna quindi un primo passo verso una collaborazione strutturata che punta a mettere a sistema competenze, conoscenze e innovazione per affrontare in modo integrato le sfide della cybersicurezza.

“Una sinergia che va a strutturare ulteriormente il rapporto che l’università Parthenope ha da sempre con il mondo imprenditoriale. È un rapporto fondamentale – spiega il Magnifico Rettore Antonio Garofalo – per i nostri giovani che si formano a diretto contatto con le realtà produttive del loro territorio, acquisendo conoscenze pratiche e contatti utili per il loro futuro lavorativo. È però anche una grande opportunità per le imprese, supportate in questo modo da giovani esperti e preparati che possono fare la differenza all’interno di una realtà produttiva”.

Per Edoardo Imperiale, presidente del Consorzio EDIH PRIDE, “si tratta di una collaborazione importante su un tema strategico come la cybersicurezza, che oggi incide direttamente sulla tenuta e sulla competitività delle imprese. La formazione, e in particolare l’alta formazione delle competenze trasversali, rappresenta un obiettivo comune: è fondamentale accompagnare studenti, professionisti e imprese in un percorso di crescita che integri competenze tecnologiche, manageriali e culturali”.

“Mettere in rete università, enti di ricerca, consorzi e sistema produttivo – prosegue Imperiale – significa creare valore concreto per il territorio, favorendo il trasferimento di conoscenze e lo sviluppo di soluzioni innovative capaci di rispondere alle sfide della trasformazione digitale”.