Cybersicurezza, nuova call di Bruxelles: incentivi per 71 milioni di euro

La Commissione Ue e il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza hanno pubblicato un nuovo invito a presentare proposte, del valore totale di 71 milioni di euro, a favore di azioni per la cybersicurezza volte a rafforzare a livello Ue la cooperazione operativa e le capacità comuni con gli Stati membri. Di tale importo, 35 milioni saranno destinati all’istituzione del meccanismo per le emergenze di cybersicurezza, che sosterrà le azioni di preparazione e di assistenza reciproca degli Stati membri in caso di incidenti, come previsto anche dalla proposta di regolamento sulla cybersolidarietà. Inoltre, al fine di rafforzare la cybersicurezza per le industrie, le giovani start-up e le piccole e medie imprese di tutta l’Ue, 30 milioni sosterranno l’attuazione della direttiva Nis2 e della proposta di legge sulla cyber-resilienza. Infine, azioni di sostegno da 6 milioni di euro favoriranno il coordinamento tra le dimensioni civile e di difesa della cybersicurezza, come anche la partecipazione delle parti interessate in ambito di normazione. L’invito è aperto fino al 26 settembre 2023.