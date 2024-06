D.Na Dossier Napoli, stasera puntata su Bagnoli e Napoli Est

La trasformazione urbana alla luce del documento di riforma del Piano regolatore e un focus su Bagnoli e Napoli Est, le due ex aree industriali di Napoli. Questo è il tema dell’ultima puntata di “D.NA. Dossier Napoli” in onda stasera 20 giugno alle ore 21.00su Tv Campi Flegrei Canale 99 e in streaming su www.tvcampiflegrei.it e sulla pagina Facebook

Ospiti di questa puntata: Laura Lieto – vicesindaca di Napoli; Umberto Villa – Laboratorio politico Iskra di Bagnoli; Uberto Siola – architetto e docente universitario Federico II; Vincenzo Morreale – Comitato civico San Giovanni a Teduccio; Valerio Caruso – storico e ricercatore.

Il format è ideato e condotto dal giornalista Giuseppe Manzo, è una produzione Videoup3 con Sara Iannaccone e Andrea Caropreso in redazione.