“D20 Leader”, da Fondirigenti 2 milioni di euro contro la fuga dei cervelli

Fondirigenti punta sui giovani e investe 2 milioni di euro su un progetto con cui offrire a 100 ragazzi, dai 20 ai 29 anni, una opportunità di formazione per convincerli a non “emigrare”. A lanciarlo, con uno slogan che non ammette equivoci, ”D20 Leader”, una iniziativa organizzata per domani e dopodomani, 7 e 8 febbraio, a Milano. La fuga dei cervelli, d’altra parte ricorda ancora il Fondo promosso da Confindustria e Federmanager, costa al nostro Paese 14 miliardi di euro l’anno; 243 mila nel 2017 gli italiani che hanno registrato la loro residenza fuori dal Paese e più del 30% laureati. Il progetto, il cui bando sarà pronto in primavera, prevede dunque che sia offerto a 100 giovani tra i 20 ed i 29 anni un percorso formativo di sei mesi, incluso uno stage all’estero, che consenta di diventare leader nelle aziende in cui opereranno. ”E’ una grande occasione per questi 100 giovani che, da leader, potranno imprimere innovazione e crescita sia nelle imprese che nelle comunità territoriali dove si troveranno ad operare”, dice il presidente Carlo Poledrini che annuncia come Fondirigenti conti di bissare l’esperienza in futuro. I criteri di scelta dei giovani, assicura Fondirigenti, saranno “trasparenti e meritocratici”, improntati a saggiare la preparazione di base, le caratteristiche personali e le motivazioni, che i candidati saranno chiamati a rendere esplicite. Il 20% dei posti sarà riservato a giovani non laureati provenienti dagli Istituti tecnici superiori, mentre fra le lauree, almeno triennali, saranno valutate le facoltà economiche, giuridiche, umanistiche, ingegneristiche, di scienza e ricerca.