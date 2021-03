Da Abbracci 2 milioni per infermieri, Fnopi”Grazie a Barilla e italiani”

ROMA (ITALPRESS) – “Grazie a tutte le persone che, da gennaio, hanno acquistato le confezioni speciali di Abbracci Mulino Bianco, è arrivato un prezioso sostegno al Fondo di solidarietà #NoiConGliInfermieri, promosso dalla FNOPI, la Federazione nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, che rappresenta oltre 454mila infermieri in Italia. Mulino Bianco ha legato simbolicamente il proprio supporto agli infermieri ai suoi Abbracci, i frollini che da oltre 30 anni fanno parte della quotidianità degli italiani, e che per la prima volta in assoluto sono stati messi a scaffale con una veste grafica personalizzata che richiamava i camici degli operatori sanitari”. Lo afferma la Fnopi in una nota.

Il ricavato della vendita di Barilla ai rivenditori di tutte queste speciali confezioni è stato infatti donato al Fondo solidarietà FNOPI: un totale di 2 milioni di euro – già a disposizione di #NoiConGliInfermieri – per assistere le famiglie degli infermieri che hanno perso la vita per aiutarci a superare l’emergenza Covid-19, o supportare quanti, nell’affrontare la pandemia, si sono ammalati o hanno subito gravi danni fisici e psicologici. Con questa donazione, in particolare, FNOPI potrà rispondere alle esigenze degli oltre 7.000 infermieri che hanno finora presentato domanda di contributo; anche in questo 2021, alla fine della seconda ondata che si è rivelata particolarmente dura per la professione. 84 finora gli infermieri deceduti in servizio e un numero di contagiati che supera ormai i 105mila unità, in aumento in media di circa e di questi il 52% sono infermiere.

«Sembra ieri ma non lo è: da un anno lavoriamo incessantemente sul territorio, dagli ospedali alle RSA, pagando un prezzo altissimo – afferma Barbara Mangiacavalli, presidente di FNOPI -. L’allerta in queste settimane è massima ed è importante non abbassare la guardia. Alla luce della situazione del nostro Paese, il nostro è un grazie sentito ai cittadini e alla famiglia Barilla, al Gruppo Barilla e a Mulino Bianco, per aver dimostrato la vicinanza a tutti gli infermieri d’Italia, per essere al fianco dei tanti professionisti colpiti duramente dalla pandemia».

