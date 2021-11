“Da Alfredo” a Poggioreale, la locanda delle streghe prepara la tombolaccia napoletana

La cena delle feste, dinner show alla napoletana per recuperare la magia del Natale in un momento difficile per tutti. Un evento che ricorda quelle chiassose tombolate in famiglia dove l’ilarità e il buon cibo regnavano sovrane. In sicurezza, con distanziamento e green pass, alla trattoria pizzeria “Da Alfredo” a Poggioreale (Via Traccia a Poggioreale, 605/A, Napoli) torna la “Tombolaccia napoletana”. L’appuntamento è per martedì 7, venerdì 17 e mercoledì 5 gennaio. Una cena spettacolo con menu fisso della tradizione e l’intrattenimento di Mario Nastri.

Una scommessa vinta quella di Imma Capasso, che in sala racconta aneddoti e intrattiene i clienti tra una portata e l’altra con charme e savoir-faire d’altri tempi. A coadiuvarla la figlia Cristina e il genero chef Enzo Visone.

Che siano Manfredi al ragù con la ricotta, Genovese, pasta e patate e provola, bucatini al soffritto, aglio e olio con colatura di alici, mezzanelli allardiati, baccalà o parmigiana di melanzane il sorriso della padrona di casa è sempre lo stesso. Una locanda che sa di casa e che è circondata da streghe benauguranti, frutto di viaggi in Francia e Trentino ma anche di doni di clienti affezionati.

Alfredo era il nonno di Imma, che avviò l’attività negli anni 30. Una cantina aperta con nonna Immacolata, poi passata a papà Francesco e mamma Cira. Infine, il testimone ad Imma che da 21 anni conduce con piglio da guerriera ma la dolcezza di una mamma l’osteria nel cuore di Poggioreale, che fa anche pizza alla sera (da metà settimana fino al sabato) e a pranzo (eccetto la domenica) e propone dolci fatti in casa o di Gay Odin di altissima qualità.

Molto ben assortita la carta dei vini. Alla mescita quello dell’azienda La Fortezza di Torrecuso.

Una tappa imperdibile per chi ama la tradizione.

Su Facebook https://www.facebook.com/daalfredoapoggioreale/

Su Instagram https://instagram.com/daalfredoapoggioreale?utm_medium=copy_link