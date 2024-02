Da Alleanza Assicurazioni ValoreOro: 5 anni contro la volatilità

Mestriner: possibilità di copertura infortuni, esigenza sentita

Milano, 14 feb. (askanews) – Oltre mille miliardi fermi sui conti correnti degli italiani, in uno scenario di inflazione stabile che erode i risparmi. E’ partita da qui Alleanza Assicurazioni, società del gruppo Generali, nel disegnare ValoreOro: la soluzione assicurativa che punta a raggiungere quel 38% di risparmiatori italiani alla ricerca di strumenti “più sicuri”, capaci di remunerare l’investimento con un ritorno stabile. Ivan Mestriner, Responsabile vita e danni di Alleanza Assicurazioni. “ValoreOro nasce come prodotto per rispondere ai bisogni delle famiglie italiane che ricercano protezione del capitale e sicurezza dell’investimento: è un prodotto di breve periodo, target di 5 anni, che ha un rendimento atteso per il cliente al primo anno del 3% e che garantisce dei rendimenti costanti nel tempo, evitando quella volatilità caratterizzata dall’andamento dei mercati finanziari”. ValoreOro prevede anche la possibilità di copertura per gli infortuni, un bisogno che – nota Mestriner – “è sentito da un italiano su tre”. “Questo prodotto ingloba, anche se in via opzionale, la possibilità di coprirsi da eventuali lesioni o morte derivanti da infortuni. Poter contare su un capitale che viene aumentato in base all’investimento è sicuramente un vantaggio molto sentito da parte della nostra clientela ma direi anche degli italiani”. Il capitale raccolto da Alleanza Assicurazioni viene investito nel Fondo Euro San Giorgio da oltre 25 miliardi di euro di masse gestite.