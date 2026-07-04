Da Bari, Bologna, Genova, Roma. Blue economy, innovazione e politica. Al via la 3a settimana del Festival

Siamo nel 2026: mancano ormai solo quattro anni alla scadenza dell’Agenda 2030. Con il PNRR ormai al traguardo e un mondo segnato da crisi climatiche e tensioni globali, l’ASviS lancia un messaggio chiaro attraverso il suo Festival dello Sviluppo Sostenibile: è finito il tempo delle dichiarazioni, servono decisioni e risorse per sostenerle. In questa puntata faremo un viaggio in tre tappe cruciali del Festival per capire come costruire concretamente l’Italia del futuro.

Partiamo dal Sud, lunedì 18 maggio al Politecnico di Bari, con l’evento “Innovazione che include”. Capiremo come il Mezzogiorno possa diventare un laboratorio di innovazione tecnologica e sociale senza lasciare indietro nessuno. Ne parleremo con il nostro primo ospite, Umberto Fratino, Rettore del Politecnico di Bari. Mercoledì 20 ci sposteremo all’Acquario di Genova per “Nel blu, dipinto di blu”. Il focus sarà il Mediterraneo: come creare valore con la blue economy senza distruggere la biodiversità marina da cui dipendiamo. Lo chiederemo a Roberto Danovaro, professore di ecologia e sostenibilità ambientale all’Università Politecnica delle Marche. Chiuderemo venerdì 22 maggio alla Camera dei Deputati di Roma, con l’evento “Costruire il futuro”. Esaurita la spinta del PNRR, al nostro Paese serve una nuova regia strutturale per coordinare fondi, politica industriale e obiettivi climatici. Ne discuteremo con Barbara Gallavotti, nota divulgatrice scientifica.

Ad Alta Sostenibilità, in onda lunedì 18 maggio alle 12.30 e disponibile in podcast. Ospiti della puntata: Enrico Giovannini, Direttore scientifico dell’ASviS, Barbara Gallavotti, divulgatrice scientifica; Roberto Danovaro, professore ecologia e sostenibilità ambientale, Università Politecnica delle Marche, membro Accademia europea delle scienze; Umberto Fratino, rettore del Politecnico di Bari. Conducono Valeria Manieri ed Elis Viettone.

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VAI ALL’ARCHIVIO DELLE PUNTATE DI ALTA SOSTENIBILITÀ la trasmissione di ASviS in onda ogni lunedì dalle 12.30 alle 13.00 su Radio Radicale, salvo dirette parlamentari, e disponibile in podcast. Trasmissione di Valeria Manieri, Ruggero Po ed Elis Viettone, con il supporto organizzativo di Eleonora Santini.