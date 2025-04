Da Barilla un sostegno alle comunità colpite dal terremoto in Myanmar

PARMA (ITALPRESS) – La Fondazione Alimenta, costituita da Barilla nel 2009, ha effettuato una donazione in favore dell’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, per supportare gli interventi di emergenza a seguito del devastante terremoto che ha colpito il Myanmar.

Il sisma, avvenuto nelle scorse settimane, ha causato gravi danni in diverse aree del Paese, con numerose vittime e migliaia di persone sfollate. La distruzione di abitazioni, scuole, ospedali e infrastrutture ha aggravato una situazione già fragile nel paese, generando una nuova emergenza umanitaria.

“La tragedia che ha colpito il Myanmar ci ha profondamente toccati – fanno sapere dal Gruppo Barilla -. Attraverso la Fondazione Alimenta vogliamo offrire un contributo concreto per portare aiuto alle persone colpite e sostenere il lavoro dell’UNHCR nelle aree più bisognose”.

L’UNHCR ha avviato una campagna internazionale di raccolta fondi per rispondere all’emergenza con l’obiettivo di espandere i suoi interventi di emergenza, gestire i siti dove sono accolti gli sfollati e sostenere le persone vulnerabili in sei regioni colpite fino alla fine dell’anno. Nell’ambito della risposta inter-agenzie al terremoto, l’UNHCR sta guidando la risposta in materia di alloggi, articoli di soccorso di emergenza, coordinamento dei campi e protezione.

Il sostegno della Fondazione Alimenta all’UNHCR rappresenta un aiuto importante per rafforzare questi interventi sul campo e permettere alle comunità colpite di ricevere l’assistenza necessaria per affrontare questa drammatica situazione e avviare un percorso di ricostruzione.

