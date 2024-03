Da BMW un programma di formazione per conducenti veicoli blindati

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – BMW da oltre quarant’anni definisce gli standard nello sviluppo e nella produzione di veicoli blindati per la sicurezza che combinano l’esperienza di guida tipica del marchio con i più elevati standard di sicurezza. I conducenti professionisti hanno bisogno di conoscenze e competenze speciali per poter sfruttare appieno il potenziale di questi veicoli blindati, dotati di funzioni speciali rilevanti per la sicurezza, nell’uso quotidiano. Queste vengono insegnate nei corsi di formazione sui veicoli di sicurezza BMW. Con l’attuale portafoglio di veicoli speciali e i corsi di formazione intensiva per i loro conducenti sotto la guida di istruttori esperti, BMW ha creato una gamma completa di prodotti di sicurezza su misura da un’unica fonte.

I programmi di formazione sono pensati per i conducenti professionisti che desiderano migliorare le proprie capacità di gestione dei veicoli di protezione speciale, per essere preparati al meglio ad affrontare situazioni estreme. Il centro di formazione di Groß Dòlln, nei pressi di Berlino, è uno dei più rinomati centri di prova e di ispezione per la sicurezza dei veicoli in Europa. L’ex aeroporto militare, dove le autorità addestrano anche i loro servizi di emergenza, è stato trasformato in un centro di guida all’avanguardia nel 2002 ed è ora il luogo perfetto per le lezioni teoriche e le esercitazioni di guida del BMW Security Vehicle Training.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).