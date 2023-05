Da Capri appello al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per l’apertura di Villa Jovis

Da Graziano D’Esposito, p residente dell’Atex Isola Capri riceviamo e volentieri pubblichiamo.



“L’associazione Atex Isola di Capri ha condiviso la richiesta che 4 associazioni della filiera turistica locale hanno rivolto al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per garantire un’apertura regolare, tutti i giorni, degli scavi imperiali di Villa Jovis a Capri.

Oggi infatti una comunicazione ufficiale è stata trasmessa al Ministro a firma di Atex.

“Avremmo sicuramente aderito in rappresentanza delle strutture extralberghiere dell’ Isola di Capri all’ appello firmato dalle 4 associazioni sia per dare maggiore forza alla compagine associativa sia perché da tempo Atex è in prima linea su questo argomento,avendo ad esempio mesi fa sollecitato l’ ex Ministro Franceschini con una lettera ufficiale.

Auspichiamo che il Ministro Sangiuliano concretamente intervenga a differenza di quanto ha fatto il Ministro precedente e speriamo che ,per il futuro, le associazioni della filiera turistica caprese siano unite e compatte,come chiediamo da tempo.

A cominciare dalla Consulta per il turismo, nella quale inspiegabilmente la nostra associazione,come altre, non sono convocate. Uniti aumentiamo la nostra forza per proteggere l’ Isola di Capri”.