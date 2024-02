ROMA (ITALPRESS) – Dieci miliardi di euro per lo sviluppo sostenibile delle Regioni. E’ quanto messo in campo da Cassa depositi e prestiti nel triennio 2021/2023. I dati sono stati presentati a oltre 100 rappresentanti del sistema regionale intervenuti ai quattro tavoli di confronto organizzati presso la sede di Cdp a Roma, durante l’evento “Strumenti e iniziative per lo sviluppo sostenibile del territorio”.

