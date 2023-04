Da che mondo è mondo, dopo la notte viene il giorno. Non sempre ciò è valido per la quiete dopo la tempesta

Nella “pausa lavorativa” del Paese che, iniziata ieri, terminerà domani, si stanno verificando episodi di ogni genere non proprio con l’atmosfera che sta coinvolgendo sempre più il mondo intero. Passino i commenti su chi si è comportato con maggior coerenza nei vari discorsi pronunciati da diversi personaggi pubblici in varie parti d’ Italia, che tutti o quasi gli organi dell’informazione hanno voluto riportare nella giornata di mercoledì. Altrettanto siano sdoganate le disquisizioni sull’esatta portata del termine antifascismo, con il risultato che sono state ripescate dal baule della memoria diverse battute grevi di certa cinematografia da caserma che circolava in sale di bassa levatura, adatte a gusti non proprio raffinati, molto presenti negli anni ’70. Intanto i governanti si sono calati perfettamente nella parte di quei medici che, studiando il caso o fingendo di farlo, stanno rischiando, ogni giorno di più, di perdere il malato. Quest’ultimo è il Paese che per i suoi mali, ha bisogno di una cura da elefanti, un medicinale su cui è scritto a caratteri lapidei Pnrr. In campagna si dice che volere è potere. La domanda da porsi è quindi se veramente chi regge le sorti della Penisola abbia capito cosa veramente la stessa sta rischiando di perdere. Non rispettando gli impegni presi dall’altro governo con la Eu, oltre a far fare all’ Italia una figura che, solo per non finire nello sconcio, è da definire di niente. Da parte loro, gli inquilini tutti di Palazzo Montecitorio ruzzolerebbero lungo il burrone della fiducia appena riconquistata dall’Italia. Quel che è peggio è che quei personaggi sembrano aver perso il senso del tempo oltre che delle proporzioni. Alla casalinga di Voghera e al postino di Crotone, quel parlarsi addosso sempre e soltanto degli stessi argomenti animato dai loro rappresentanti a Roma, li fa assalire da non pochi dubbi sulla appropriatezza della loro scelta. D’ altro canto si diceva già nell’ antica Roma: “Intelligenti pauca”, a chi capisce bastano poche parole. A questo punto ognuno può trarre le proprie conclusioni, non certo esaltanti, su coloro che governano gli italiani. Per completezza, la trepidante attesa non solo del popolo di navigatori e altro, bensì dell’ umanità intera, è instillata da quanto sta accadendo ai vertici delle tre- per ora – superpotenze. Volendo dare la precedenza solo per la più alta negatività che porta con sé al discorso pronunciato martedì da Medvedev, ex presidente russo, si nota dalle prime battute che chi sta giocando in maniera esecranda con le sorti dell’ umanità è una banda di criminali fuori di ogni range di misurazione: la nomenclatura che opera dentro e anche fuori del Cremlino. Gli stessi aspiranti zar da filodrammatica parrocchiale che, in un delirio non stop che sta durando oramai da un tempo troppo lungo, un giorno si e quello successivo anche, minacciano a destra e a manca. L’ oggetto è la concreta possibilità di cambiare passo nella guerra che si sta combattendo in Ucraina e quindi, se non contro tutti i paesi del mondo, all’appello ne mancano pochi. Sarebbe un imperdonabile errore se l’ Occidente, assillato da altre problematiche, una per tutte l’elezione del Presidente degli Usa nel 2024, sottovalutasse il deplorevole comportamento di quelle anime morte spiritualmente, decisamente più degradate moralmente di quelle descritte da Gogol. Solo dopo tanti anni dalla sua morte sono state riprese senza prevenzioni le conclusioni delle ricerche teorico pratiche a cui era arrivato il Professor Cesare Lombroso. L’ illustre clinico aveva concluso che l’attitudine a delinquere era desumibile di massima dalla fisionomia del soggetto considerato. Non sembri avventata e affrettata la conclusione che i soggetti che compaiono più spesso a rappresentare la banda del Cremlino, fornirebbero un appoggio molto importante alla loro condivisione. Con buona probabilità molti cittadini del mondo si staranno chiedendo come mai la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia non intervenga in presenza di una notizia criminis, cioè una dichiarazione ufficiale di quella teppa di essere sul punto di commettere una strage di proporzioni mai viste prima, quale è stata quella di Medvedev. Con l’augurio che sia solo umana paura quella che attraversa buona parte dell’umanità, é comunque doveroso per ognuno farsi una ragione che il count down che potrebbe portare a un aumento fuori misura della violenza del conflitto in Ucraina é ormai iniziato. Ciò non toglie che, come accade per i lanci spaziali, lo stesso possa essere interrotto anche all’ultimo minuto per evitare il peggio. Sempre che lo si voglia, sia ben chiaro.