Da Chiancheria Gourmet si mangia solidale: charity dinner per il centro Nemo del Monaldi

Il gusto della solidarietà. “Gourmet Bello e Buono”, un charity event a sostegno del progetto Telemonitoraggio del Centro Clinico Nemo – Ospedale Monaldi AOS dei Colli. Appuntamento il 26 giugno alle ore 21 presso la “Chianchieria Gourmet Napoli” per una cena di beneficenza in piena regola, con menù dedicato di altissima qualità. Il telemonitoraggio è un sistema utile alla rivelazione dei parametri vitali attraverso o l’impiego di uno smartwatch il quale, utilizzando la connessione bluetooth con lo smartphone, invia i dati relativi ai parametri vitali misurati alla Centrale Operativa. Il Team ShiL ha pensato ad una proposta per articolare il servizio in modo da adattarlo a specifiche esigenze, presentando diverse soluzioni per il paziente ventilato a domicilio e per l’assistenza al paziente cronico.

“Grazie a Chiancheria ed all’impegno di Fondazione Serena, a Napoli si rafforza in maniera importante l’attenzione alle persone affette da malattie neuromuscolari – dichiara Francesco Lettieri referente direzione centri clinici Nemo Napoli e Roma-. Abbiamo il dovere di fare bene e farlo nel minor tempo, per dare risposte concrete. In questa sfida, essere affiancati da importanti realtà territoriali ci permette di anticipare attività ed intraprendere approcci innovativi”.

Il Centro Clino NEMO (NeuroMuscular Omnicentre) nasce per prendersi cura delle persone affette da malattie neuromuscolari, come la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), la SMA (Atrofia Muscolare Spinale) e le Distrofie Muscolari. Nel nostro Paese sono 40.000 le persone che vivono con questo tipo di patologie altamente invalidanti, con un grave impatto sociale, caratterizzate da lunghi e complessi percorsi di cura e assistenziali. Il Centro Clinico Nemo lavora insieme al paziente e alla sua famiglia, attivando programmi personalizzati di trattamento e riabilitazione, ad alta specializzazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di ogni persona presa in cura.

“Il “Gusto della Vita” è il progetto del Centro Clinico NEMO che ha toccato profondamente le corde del cuore di tutti noi del Gruppo le Due Torri, per la capacità di porre al centro la persona e i suoi bisogni; per l’energia di chi si dedica costantemente ad alleviare il dolore e la sofferenza degli altri. Nell’universo di valori che il nostro Gruppo condivide, quello della Responsabilità, intesa nel suo senso più ampio, è il motore che guida le nostre azioni- dichiara Marco Passariello direttore marketing Gruppo Le Due Torri-. E le nostre azioni possono dire molto, più di un’infinità di bellissime parole. Insieme per migliorare la vita di chi ogni giorno lotta contro le malattie neuromuscolari. La beneficenza può assumere diverse forme. Nel nostro caso, diversi sapori. Chi ci conosce sa perfettamente quanto la Responsabilita’, intesa nel suo piu’ ampio senso, sia uno dei cardini fondanti il nostro Gruppo. E come potevamo noi, imprenditori della ristorazione essere di supporto ad un progetto tanto impegnato e lodevole? Lo abbiamo fatto, lo facciamo e lo faremo ancora stuzzicando il cuore ed il palato delle persone. Infatti, la collaborazione tra il Gruppo le Due Torri e Nemo si espleta nel concreto attraverso la realizzazione di piatti speciali, presenti in tutti i menu dei nostri ristoranti, il cui ricavato e’ devoluto al progetto “il Gusto della vita” del Centro Clinico Nemo. Ed immergersi negli occhi dei nostri clienti, commossi del fatto di sapere che con un piccolo gesto hanno appena contribuito a tutto questo, per noi e’ motivo di grande orgoglio. Sosteniamo che avere il potere di cambiare le cose e’ un potere immenso se siamo insieme. e mai come questa volta abbiamo bisogno del supporto di tutti, al fine di raggiungere un obiettivo cosi’ importante. Il progetto Telemonitoraggio che ha come fine quello monitorare a distanza i parametri vitali di pazienti affetti da malattie neuromuscolari . La vita di tante persone e’ nelle nostre mani . Abbiamo una grande responsabilita’.