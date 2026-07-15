Da Città della Scienza al mercato globale: Pirelli entra nel capitale della startup campana RIDEsense

La ricerca made in Campania conquista uno dei principali gruppi mondiali del settore pneumatici. RIDEsense, startup innovativa cresciuta all’interno dell’incubatore Campania NewSteel, promosso da Città della Scienza e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha siglato un accordo strategico con Pirelli, che entrerà nel capitale della società con una quota del 24,99%.

L’operazione, realizzata attraverso un accordo di Corporate Venture, prevede anche la concessione a Pirelli di una licenza d’uso dei sensori virtuali sviluppati dalla startup campana, tecnologia destinata a essere integrata nell’ecosistema Pirelli Cyber™ Tyre.

Dalla Federico II al mercato globale

Fondata nel 2023 come spin-off dell’Università Federico II, RIDEsense nasce dall’esperienza del gruppo di Dinamica del Veicolo del Dipartimento di Ingegneria Industriale. I fondatori sono Flavio Farroni, Aleksandr Sakhnevych e Francesco Timpone, ricercatori impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità intelligente.

La crescita della startup è stata sostenuta dall’incubatore certificato Campania NewSteel, che ha accompagnato il percorso di sviluppo dell’azienda, favorendo la tutela delle innovazioni attraverso brevetti internazionali e creando le condizioni per attirare l’interesse dei grandi operatori del settore automotive.

Sensori virtuali per una mobilità più sicura

L’accordo con Pirelli punta a sviluppare una nuova generazione di sensori virtuali da integrare nel sistema Cyber™ Tyre, la piattaforma tecnologica del gruppo dedicata agli pneumatici intelligenti.

La soluzione sviluppata da RIDEsense utilizza algoritmi avanzati in grado di elaborare in tempo reale i dati già raccolti dai veicoli. L’integrazione tra i sensori fisici di Pirelli e quelli virtuali della startup consentirà di migliorare le funzioni di sicurezza attiva, tra cui il rilevamento immediato dell’aquaplaning, oltre ad aprire nuove prospettive nella diagnostica predittiva dello pneumatico e dell’intero veicolo.

Un risultato per l’ecosistema dell’innovazione campano

L’operazione rappresenta anche un riconoscimento per l’ecosistema dell’innovazione costruito in Campania, dimostrando come la collaborazione tra università, incubatori e ricerca possa trasformare competenze scientifiche in imprese capaci di competere sui mercati internazionali.

L’ingresso di Pirelli nel capitale di RIDEsense segna infatti un nuovo traguardo per una startup nata nei laboratori della Federico II e cresciuta nell’incubatore di Città della Scienza, oggi pronta a contribuire allo sviluppo delle tecnologie che definiranno il futuro della sicurezza stradale.