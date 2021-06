Da domani a Napoli il Coca-Cola PizzaVillage@Home

Tutto pronto per la seconda tappa del Coca-Cola PizzaVillage@Home in programma a Napoli dal 3 al 6 giugno. “Quindici pizzerie storiche partenopee – scrivono gli organizzatori – diverranno per 4 giorni veri e propri flagship store dell’innovativo format phigital, ideato e prodotto da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, nei quali riassaporare l’emozione della partecipazione all’evento più amato dai napoletani. L’iniziativa celebrerà di fatto anche il ritorno della riapertura degli spazi interni dei locali, potenziando capacità ed accoglienza dei gestori. Il concetto di @home amplia i suoi confini con un PizzaVillage che, oltre ad arrivare nelle case dei napoletani con i servizi delivery e take-away, entrerà anche in quelle dei pizzaioli. Un invito quindi a tornare a gustare la pizza in pizzeria e a scoprire il menù speciale dell’evento con 15 pizze celebrative pensate per l’occasione”.

L’Antica Pizzeria Da Gennaro, con Fabio Cristiano, proporrà la Pizzolce; l’Antica Pizzeria Vesi, con Salvatore Vesi, la Nerano; Cicciotto Pizzeria, con Dilan Panico, la Pizza baṭāriḫ; Dalle Figlie di Iorio, con Teresa Iorio, Femmene e fritta; Fermento, con Giuseppe Crapetti, la Pistacchio; la Pizzeria Guardascione con Federico Guardascione, la Corbara; Fiorenzano, con Emilio Bozzaotra, la Lady Gaga; Gino e Toto Sorbillo, con Gino Sorbillo, la Pizza Fritta di Zia Esterina; I Re di Napoli, con Aniello Buonocore, la BufAniello; L’Antica Pizzeria Da Michele, con Antonio Falco, la Margherita dei Monti Lattari; Lucignolo Bella Pizza, con Pino Celio, la Sublime; Napoli 1820, con Rosario Izzo, la Toga Toga; Pizzeria 3.0 – Ciro Cascella la Oro del Sud; Pizzeria Errico Porzio la Pizzimbocca; Pizzeria Vincenzo Capuano, la Napolitudine.

Le ricette delle pizze gourmet sono su https://pizzavillage.it/

“Il Format continuerà a coinvolgere il pubblico – continua la nota – anche in eventi esclusivi sui canali social del CC_PV@H. Due Masterclass dei maestri pizzaioli Gino Sorbillo e Errico Porzio che mostreranno i loro segreti al banco di lavoro con creazioni frutto delle tradizioni tramandate da generazioni e delle tecniche più recenti ed innovative. I campioni del forno a legna, con le farine del Mulino Caputo, daranno vita a nuove ricette che, per l’occasione, insieme a Coca-Cola, animeranno le serate casalinghe dei partenopei”.